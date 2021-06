Awed chiarisce con Beatrice Marchetti: "Non ce l'ho con te"

de qui per scoprire di chi si tratta ) stanno trascorrendo gli ultimi giorni della loro avventura su Cayo Paloma.desidera chiarire condopo la nomination ricevuta dalla modella , leader della settimana.dopo aver trascorso diverse settimane su isole alternative e aver vinto numerosi televoti diventando cosìdel reality."Ti senti deluso da me?", chiede Beatrice ad Awed. Lo youtuber spiega che il suo momento di malinconia non dipende dalle nomination: "Tranquilla Bea davvero non c'entri tu.. Ho avuto un moto di sconforto, ma non ce l'ho con la tua nomination"."Non ho il dente avvelenato nei tuoi confronti. Ci siamo lasciati malamente, ma", aggiunge la modella. "Da domani tornerò il solito Awed di sempre", conclude Awed.