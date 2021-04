Andrea Cerioli e Francesca Lodo, scontro per una coperta

Un piccolodramma nel cuore della notte su Playa Reunion a L'Isola dei Famosi . Tutta colpa di, che scatena una lunga polemica tra i naufraghi. L’ex tronista di Uomini e donne, mentre sulla spiaggia tutti dormono, chiede di poter avere la coperta per ripararsi dal freddo e spiega: "È da ieri che vi dico che la coperta serve per coprirsi e non per metterla sotto come materasso: quando uno chiede qualcosa - riferendosi alla risposta negativa di Francesca Lodo - sembra che chiede la luna".Francesca ribatte: "Se tu me lo dici adesso che stiamo tutti dormendo: ieri mi hai detto che avevi freddo e che volevi dormire con la coperta e io ti ho allungato la coperta dalla tua parte. Che devo fare io? Vai e fai alzare gli altri, non fare alzaresolo me".I toni si alzano e così interviene, che porta una coperta ad Andrea, ma il suo tono sbrigativo fa infuriare il naufrago. E parte una nuova polemica, nel cuore della notte.