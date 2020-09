Lincoln Rhyme, il finale in streaming

Lunedì 7 settembre sono andati in onda su Italia 1 gli ultimi quattro episodi di Lincoln Rhyme - Caccia al collezionista di ossa, la serie Usa targata Nbc ispirata al best seller di Jeffery Deaver. In onda dal 25 agosto, la serie tv è disponibile anche in streaming on demand sul portale Mediaset Play. Nel video qui sopra il settimo episodio.

Lincoln Rhyme: le trame del 7 settembre

S1 Ep7 Requiem

Amelia trova un biglietto scritto dal Collezionista di ossa indirizzato alla madre della prima vittima. La squadra, grazie a Lincoln, individua il luogo della sepoltura.

S1 Ep8 Peccato originale

La figlia di un uomo politico sparisce durante la campagna elettorale del padre. Un'intuizione di Amelia imprime una svolta nella caccia al Collezionista.



S1 Ep9 Guerra aperta

La caccia al Collezionista si fa serrata, ora che l'identità dell'uomo è nota alla polizia. Il killer prende di mira la squadra di Lincoln Rhyme.



S1 Ep10 La sfida continua

Amelia riesce a scampare all'agguato del Collezionista e Claire riesce a mettere in fuga il killer che si è introdotto a casa di Lincoln.



Lincoln Rhyme: trama e cast

La serie ruota intorno alle indagini per catturare il serial killer chiamato Il collezionista di ossa. Protagonista è il genio della criminologia forense della polizia Lincoln Rhymes (Russell Hornsby, già in Grimm), diventato tetraplegico proprio durante l’ultima caccia al noto assassino. Ad aiutarlo nell’impresa Amelia Sachs (Arielle Kebbel, già in The Vampire Diaries), una giovane agente del New York Police Department che soffre della sindrome post traumatica da stress da quando ha assistito al brutale omicidio dei suoi genitori.



