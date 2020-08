Martedì 25 agosto in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play va in onda la prima puntata di Lincoln Rhyme - Caccia al collezionista di ossa , serie tv statunitense del 2020 basata sul romanzo di Jeffery Beaver del 1997, Il collezionista di ossa (The Bone Collector). Qui in alto uno speciale con i creatori e i produttori della serie.La serie racconta le vicende dell'agente di polizia Lincoln Rhyme, rimasto tetraplegico dopo un incidente, e di Amelia Sachs che sostituirà le sue gambe e le sue braccia inerti, diventando sua compagna durante le indagini e nella vita. Nel cast ci sono, tra gli altri, Russell Hornsby, Arielle Kebbel, Brooke Lyons, Tate Ellington e Michael Imperioli.La serie è basata sul. Dallo stesso romanzo è tratto anche il film Il collezionista di ossa del 1999, con Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah, Leland Orser, Michael Rooker.