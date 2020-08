Martedì 25 agosto in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play va in onda la prima puntata di Lincoln Rhyme - Caccia al collezionista di ossa , serie tv statunitense del 2020 basata sul romanzo di Jeffery Beaver del 1997, Il collezionista di ossa (The Bone Collector). Qui in alto uno speciale con i creatori e i produttori della serie.La serie racconta le vicende dell'agente di polizia Lincoln Rhyme, rimasto tetraplegico dopo un incidente, e di Amelia Sachs (Arielle Kebbel, già in “The Vampire Diaries”), che sostituirà le sue gambe e le sue braccia inerti, diventando sua compagna durante le indagini e nella vita. Nel cast ci sono, tra gli altri, Russell Hornsby, Arielle Kebbel, Brooke Lyons, Tate Ellington e Michael Imperioli.In ogni episodio verranno risolti casi sempre diversi: rapimenti, serial killer fino al terrorismo. Lungo il percorso ci saranno grandi vittorie, sconfitte e lezioni da imparare per ogni personaggio. Ma al presente si alterneranno anche dei momenti di flashback, per conoscere in tutte le sue sfaccettature il legame tra il Collezionista e Lincoln. Vj Boyd (Produttore esecutivo e Co-creatore): “Il collezionista di ossa è un nemico abile, la sua specialità è ripulire le scene del crimine, non lascia mai alcuna traccia: per questo è il perfetto avversario per Lincoln. È una questione molto personale tra loro e, grazie ai flashback mostreremo quello che è successo e come si è creata questa situazione”.Oltre alle indagini, il perno del racconto è il rapporto tra Rhyme e Sachs: i due infatti non potrebbero essere più diversi. Amelia crede che il fattore umano, le persone e le loro emozioni abbiano molto da offrire per risolvere un mistero o un caso, mentre Lincoln pensa solo agli indizi materiali. Lavorando insieme incarneranno il detective perfetto. Gli ostacoli psicologici che il protagonista dovrà affrontare sono rappresentati dai suoi difetti, come l’orgoglio e l’arroganza che, in passato, hanno causato la sua rovina. Dovrà imparare a smussare gli angoli del suo carattere, non solo per poter catturare “Il collezionista di ossa” ma per tenere al sicuro sé stesso, la sua famiglia e i membri della sua squadra. Amelia non ha paura di affrontare Lincoln, che alla fine capirà di avere, anche lui, dei punti deboli. Mark Bianculli (Co-creatore, autore e produttore esecutivo) spiega: “Entrambi i nostri protagonisti soffrono di quelle che si potrebbero definire condizioni debilitanti. Noi vogliamo far diventare dei supereroi persone che di solito sono ai margini, loro si devono guarire a vicenda per affrontare e superare i traumi che li hanno colpiti”.La coppia di investigatori si troverà coinvolta in un gioco mortale con “Il collezionista di ossa”, ma come si fa a catturare un serial killer psicopatico che sembra essere sempre un passo avanti?La serie è basata sul. Dallo stesso romanzo è tratto anche il film Il collezionista di ossa del 1999, con Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah, Leland Orser, Michael Rooker.