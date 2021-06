Le Iene, la puntata dell'1 giugno

La puntata de Le Iene di martedì 1 maggio è disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Nel video qui sopra, trovate la puntata integrale.Tra i servizi della puntata lo scherzo all'ex naufraga Vera Gemma che crede di essere stata lasciata e derubata dal fidanzato Jeda. Nel corso della puntata, Le Iene mostrano in esclusiva il video della sala VAR subito dopo l'intervento di Pjanic su Rafinha nella partita tra Inter e Juve dell'aprile 2018.La iena Giulia Innocenzidopo la decisione del Senato di restituirgli il vitalizio da senatore.Ideatore de Le Iene e capo-progetto è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.