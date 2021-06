Le Iene, chi sono le sugar baby

Nella puntata di martedì 1 giugno de, Stefano Corti raccontae i. Le prime sono giovani ragazze attratte da uomini ricchi (sugar daddy) che chiedono ai partner di farle dei regali, dei viaggi o di mantenerle economicamente.Durante la pandemia da Coronavirus, questo fenomeno ha avuto una rapidissima ascesa anche in Italia. Per capire meglio il mondo delle sugar baby, l'inviato si è iscritto a una chat d'incontri e ha parlato con diverse ragazze in cerca di uomini facoltosi. Alcune ragazze sono molto giovani, come una 19enne che scrive in chat: “Per dormire preferirei farlo quando finisco le superiori. Per un pomeriggio una borsa e un paio di scarpe vanno bene.”.Il servizio continua con tre appuntamenti con delle sugar baby che raccontano le loro esperienze e i loro desideri.