in prima serata su Canale 5 dalle 21.20 va in onda la quarta puntata dell'edizione 2019 di La sai l’ultima? – Digital Edition . Un'edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri è. La puntata è disponibile anche in streaming on demand sul portale Mediaset Play e nel video qui sopra.Grande novità è la competizione a squadre. In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfidano a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d'Italia. I concorrenti si affrontano singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio vota il proprio preferito.Tanti gli ospiti che prendono parte alla trasmissione nel corso delle puntate: Enrico Montesano, Iva Zanicchi, Gigi Proietti, Beppe Fiorello, Pippo Franco e Giancarlo Magalli.