La Notte Americana, martedì 3 novembre su Rete 4

Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, alle ore 00.30 su Rete 4, Nicola Porro condurrà, lo speciale di Videonews in collaborazione e in simulcast con. Aggiornamento costante dei risultati, commenti a caldo e collegamenti sullaarriveranno dalle principali città americane e dal mondo che attendono il risultato delle elezioni del 46esimo presidente degli Stati Uniti: da Washington a Pechino, da New York a Bruxelles e a Gerusalemme.Durante la lunga diretta interverranno, tra gli altri, il politologo Edward Luttwak, il costituzionalista Alfonso Celotto, i deputati Andrea Ruggieri (Forza Italia), Andrea Romano ed Emanuele Fiano (Pd), i giornalisti Paolo Liguori, Alessandro Sallusti, Virman Cusenza, Mario Sechi, Stefano Feltri, Paolo Guzzanti, Gianni Riotta, Guido Santevecchi, Maria Teresa Cometto, Maria Giovanna Maglie, Claudia Fusani, Daniele Capezzone e Paola Tommasi.