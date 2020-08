L'ora della verità, la serie in onda il 30 agosto su Canale 5

Condividi

La serie L'ora della verità debutta in prima visione domenica 30 agosto e lunedì 31 agosto in prima serata su Canale 5. Potete vederlo anche in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Play. La serie tv di produzione francese è ispirata al best seller Le temps est assassin di Michel Bussi.



L'ora della verità, la trama

La storia racconta le vicende di Clotilde Idrissi e della sua famiglia. Nel 1994 Clotilde ha 16 anni ed è in viaggio con il fratello Nicolas e i due genitori. All’improvviso, un incidente improvviso causerà la morte dei genitore e renderà la ragazza orfana e l'unica sopravvissuta all’incidente. Dopo 25 anni, Clotilde decide di tornare sul luogo dell'incidente insieme al marito e alla figlia. Una serie di eventi però renderanno sempre più difficile trovare delle spiegazioni.



L'ora della verità, il cast

Le protagonisti sono le attrici Mathilde Seigner e l’italiana Caterina Murino. Nel cast anche Jenifer Bartoli e Gregory Fitoussi.



L'ora della verità, quando va in onda

La serie andrà in onda domenica 30 e lunedì 31 agosto in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.