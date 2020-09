L'ora della verità, gli episodi del 31 agosto in streaming

I sei episodi de, serie tv inedita tratta dal noir Le temps est assassin, di Michel Bussi, sono disponibili in streaming on demand sul portale Mediaset Play . Il 31 agosto in prima serata su Canale 5 sono andati in onda il quarto, il quinto e il sesto episodio. Qui i primi tre Valentine, durante un'arrampicata, cade in mare. Ma non si tratterebbe di un incidente: qualcuno ha tentato di ucciderla.Jakob informa Clotilde di aver trovato una foto che potrebbe rivelare un segreto. Ma quando Clotilde si reca da lui tutte le foto sono sparite.Stephane assiste all'apertura della bara di Palma. Solo l'esame del dna potrà stabilire se il corpo appartiene a lei.Le baie e le spiagge della Corsica, con la sua natura incontaminata e selvaggia, enfatizzano il racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena de "L’ora della verità". Il telespettatore, fino all’ultimo, resta con il fiato sospeso.Adattamento del bestseller Tempo assassino (e/o edizioni), nel thriller si intrecciano due stagioni: i nostri giorni e gli anni ’80. Clotilde è l’unica sopravvissuta a un tragico incidente, costato la vita a fratello e genitori quando lei aveva solo 15 anni. Tornata sull'isola con marito e figlia, l’arrivo di una strana lettera sconvolge il suo già fragile equilibrio. Clotilde scava a fondo nella vita dei nonni, dei vicini, dei vecchi amici, nel diario d’infanzia. La speranza è quella di ricostruire la sua vita e garantire a sé e alla propria famiglia un futuro sereno sull’isola.Nel cast,