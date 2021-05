Natalia Paragoni a Il Punto Z: "Il sesso è ancora un tabù"

"Parlare di sesso fa così tanto scalpore ancora nel 2021. Nessuno fa sesso e nessuno può dirlo, specialmente le donne, altrimenti vengono additate come t***e o p*****e. Io ho solo detto che faccio sesso con la persona che amo, c'è nulla di sbagliato?".sono ospiti de Il Punto Z , il programma condotto da Tommaso Zorzi trasmesso su Mediaset Play Infinity tutti i mercoledì a partire dalle 20.45, nella puntata di mercoledì 12 maggio.Il Punto Z è un divertente late show che mixa talk show, gioco e varietà con tanti ospiti, interviste e giochi. Nei Golden Social, protagonista il mondo del web: Tommaso Zorzi commenta a modo suo i 10 dieci contenuti social (tweet, gif, meme, etc.) più simpatici e ironici della settimana su L'Isola dei Famosi. E ancora, il gioco: in ogni puntata un ospite vip a sorpresa deve indovinare il numero esatto di piselli contenuti in un barattolo (riproposizione con variante del gioco cult dei fagioli, lanciato da Raffaella Carrà a Pronto Raffaella).La sigla scelta, Sugli Sugli Bane Bane, vede coinvolti i volti femminili dell'Isola, Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Il Punto Z, realizzato e prodotto da RTI, nasce da un’idea di Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia, scritto in collaborazione con Clarissa Bellinello.