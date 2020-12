Il palinsesto Mediaset per le feste

Condividi

In occasione delle prossime festività, Mediaset propone un’offerta ricca e prestigiosa, aperta a tutti generi dell’intrattenimento, garantendo spazio a informazione e approfondimento. Natale, Capodanno e tante altre giornate da trascorrere in famiglia, in compagnia di Canale 5, Italia 1 e Retequattro; Iris, La5, Focus, 20, Extra, Italia2, TopCrime e Cine34; Premium Cinema 1, 2, 3; Premium Stories, Crime, Action; Tgcom24 e SportMediaset; Infinity e MediasetPlay.



CANALE 5

Prima serata: mercoledì 23, al via “Fratelli Caputo”, con Nino Frassica e Cesare Bocci; giovedì 24, dall'Auditorium Conciliazione in Roma, Federica Panicucci presenta la 28° edizione del “Concerto di Natale”; martedì 29, debuttano i doc-evento con Cesare Bocci “Viaggio nella grande Bellezza”, con uno speciale dedicato alla Natività e l’Arte; giovedì 31, capodanno a tema con “Grande Fratello Vip”.



ITALIA 1

Prima serata: mercoledì 23 e martedì 29, due speciali inediti de “Le Iene”, il primo dedicato al viaggio di Marika e il secondo a ospedali da incubo; giovedì 24, immancabile lo stracult “Una poltrona per due”, che va in onda sulla rete da ben 23 anni consecutivi; venerdì 25, Paolo Ruffini in una versione speciale e inedita del suo show “Up & Down - Un Natale normale”; domenica 27 dicembre, “Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra”.



RETEQUATTRO

L’informazione non si ferma: Veronica Gentili è impegnata tutti i giorni in access prime time con “Stasera Italia News”, cui si aggiunge uno speciale, mercoledì 23, in prima serata. Nicola Porro va avanti con “Quarta Repubblica”, il lunedì, in prime-time. E, il 25, il capolavoro fuori dal tempo “Via col vento”.



IRIS

Prima serata, 24, 25, 26, con “Natale Die Hard: la saga”: Trappola di cristallo, 58 minuti per morire, Die Hard - Duri a morire. Il 31, dalle 21.00 in avanti, “Capodanno da Kubrick”, con Barry Lyndon, Eyes Wide Shut, Arancia Meccanica.



LA5

Prima serata: mercoledì 23, “Royal Christmas”, con Lavinia Orefici, Silvana Giacobini e Roberto Alessi; ogni domenica, prima visione in chiaro del revival delle Gilmore Girls, “Una mamma per amica: di nuovo insieme”.



FOCUS

Prima serata: martedì 22, l’addestratrice Raffaella Gallo torna con “Eroi a quattro zampe - Le nuove storie”, dedicato a cani speciali, capaci di salvare la vita delle persone o, in ogni caso, di migliorarla notevolmente; venerdì 25, doc d’autore con la coraggiosa femmina di leopardo “Malika, la grande predatrice”.



CINE34PANETTONE

Prima e seconda serata: dal 24 al 26, rassegna “Non ci resta che il Natale”, film con Benigni e Troisi; 31 dicembre, “Capodanno nel Pallone”, maratona cine-calcistica al via alle 21.00 con L’allenatore nel pallone 1 e 2, Mezzo destro e mezzo sinistro, Paulo Roberto Cotechino e Il presidente del Borgorosso Football Club. 20 Prima serata: 23, 24, 25 con la trilogia de “Il Signore degli Anelli”, in edizione integrale; il 31, “Capodanno Orsacchiotto”, con due commedie in live-action: Ted e Ted 2.