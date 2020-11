In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban,è il nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure (qui una guida per scoprire tutti gli altri professori ). Il suo primo incontro con il protagonista avviene sull’espresso per Hogwarts: Harry viene attaccato da une il professore lo difende con un incantesimo,Nonostante sia considerato un incantesimo particolarmente complesso, Remus Lupin proverà a insegnarlo a Harry durante il suo terzo anno: “Questa è una magia molto avanzata. L’incantesimo si chiama Incanto Patronus.e per il mago che ne evoca uno funziona come schermo. Il Dissennatore si nutre di esso piuttosto che del mago”. Per evocare con successo un Patronus, bisogna concentrarsi sue pronunciare la formula Expecto Patronum.“Per farlo funzionare devi concentrarti su un ricordo, non un ricordo qualsiasi, uno molto felice e di grandissima intensità”, spiega Remus a Harry. Se evocati in maniera corretta e completa,Harry Potter è uno dei maghi più giovani a essere riuscito a evocare un Patronus di forma completa;(come quello di suo padre James).