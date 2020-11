Harry Potter e la camera dei segreti in streaming

Condividi

Giovedì 19 novembre in prima serata su Canale 5 va in onda Harry Potter e la camera dei segreti. Il film è visibile anche in contemporanea streaming su Mediaset Play. Il secondo capitolo della saga, tratto dall'omonimo libro scritto da J.K.Rowling, è diretto da Chris Columbus.



Harry Potter e la camera dei segret, la trama

Dopo le avventure del primo anno scolastico, Harry Potter può rivedere i suoi amici Ron e Hermione tra le mura di Hogwarts. La scuola di magia però non sembra più un posto così sicuro. Un nuovo mistero si nasconde in una stanza rimasta chiusa per decenni e che ora sta mettendo in serio pericolo insegnanti e studenti.



Harry Potter e la camera dei segreti si presenta come una storia più cupa e dai tratti più variegati rispetto al primo film. Una pellicola ricca di nuovi personaggi - da Dobby al professor Allock - e con un approfondimento di tutti i protagonisti che si ritrovano ad affrontare per la prima volta un mistero oscuro.