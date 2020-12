Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutti i personaggi cancellati

Alcuni problemi di scrittura si notarono già in una bozza del copione. In quest’ultima infatti non era presenteper chiedere di inserire il personaggio per evitare problemi di comprensione per i film successivi (Kreacher infatti è un personaggio importante in Harry Potter e i Doni della Morte parte 1 ). Le due scene con l’elfo sono state aggiunte dopo la richiesta della scrittrice.Non ebbe la stessa fortuna l'attoreche sarebbe dovuto tornare nei panni del professor Gilderoy Allock in una sequenza. Nella scena, Harry avrebbe dovuto conoscere anche i genitori di Neville Paciock. L’intero capitolo del romanzo fu tagliato per motivi di budget.