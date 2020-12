Harry Potter e il principe mezzosangue: 3 oggetti magici fondamentali

Condividi

Harry Potter e il Principe Mezzosangue: il Pensatoio

Il Pensatoio è un oggetto magico che permette di archiviare i propri ricordi, senza correre il rischio che la memori li cancelli. È Albus Silente a mostrare a Harry Potter come funziona: così Harry scopre che Hagrid fu sospettato dell'apertura della Camera dei segreti, che il figlio di Bartemius Crouch era un Mangiamorte e che Horace Lumacorno è stato professore a Hogwarts quando tra i suoi studenti c'era Tom Riddle, ossia Voldemort. I ricordi però possono essere alterati, e Silente ha una missione per Harry.



Harry Potter e il Principe Mezzosangue: la spada di Grifondoro

La spada di Godric Grifondoro è stata forgiata dai folletti ed è indistruttibile, e appare agli agli appartenenti alla sua casata quando si trovano in estrema difficoltà. Harry se ne è già servito per eliminare il Basilisco, e in quel modo la spada si è imbevuta del suo veleno aumentando i propri poteri. In questo capitolo, Silente se ne servirà per distruggere l'anello della famiglia Gaunt.