Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 in streaming

, prima parte del settimo e ultimo volume sulla saga del maghetto ideata da J.K. Rowling, va in onda in prima serata martedì 22 dicembre dalle 21.45 su Canale 5, ed è disponibile in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play Harry, Ron ed Hermione non tornano a Hogwarts: quest'anno i tre maghi devono raccogliere l'eredità di Albus Silente e continuare la sua caccia agli horcrux , nel tentativo di indebolire Voldemort prima dello scontro finale. Diretto da David Yates nel 2010, nel cast ci sono, tra gli altri, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes , Alan Rickman, Imeltda Staunton.