Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1: l'eredità di Silente

va in ondain prima serata dalle 21.45 su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streamingsul portale Mediaset Play . Nella prima parte dell'ultimo volume della saga ideata da J.K. Rowling, Harry deve lasciare la scuola di Hogwarts e dedicarsi alla caccia agli Horcrux , unica possibilità per sconfiggere definitivamente Lord Voldemort.Il preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts non c'è più. Il suo piano è ancora invisibile agli occhi di chi lo sta mettendo - anche inconsapevolmente - in pratica. Per aiutare Harry, Ron ed Hermione nella ricerca, Silente lascia loro in eredità alcun oggetti magici.

Harry Potter e i Doni della Morte: il boccino d'oro

Albus Silente lascia in eredità a Harry Potter il Boccino d'Oro, il primo che il maghetto è riuscito ad afferrare quando giocava a quidditch come cercatore per Grifondoro. Su di esso compare l'incisione Mi apro alla chiusura. Il boccino riconosce chi lo ha toccato per la prima volta grazia a una propria memoria tattile: sicuro che Silente abbia voluto aiutarlo, Harry prende il boccino con molta speranza, ma non accade nulla. Perché il boccino possa essergli davvero d'aiuto, Harry dovrà essere a un passo dalla sconfitta.



Harry Potter e i Doni della Morte: la spada Grifondoro

La spada di Godric Grifondoro è stata forgiata dai folletti ed è indistruttibile, e appare agli agli appartenenti alla sua casata quando si trovano in estrema difficoltà. Harry se ne è già servito per eliminare il Basilisco, e in quel modo la spada si è imbevuta del suo veleno aumentando i propri poteri. Silente se ne è servito per distruggere l'anello della famiglia Gaunt, uno degli horcrux di Voldemort. In teoria l'ex preside di Hogwarts lo affida a Harry: ma l'oggetto non si trova.