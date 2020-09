Torna il 12 settembre su Italia 1 - ogni sabato, per cinque appuntamenti, in onda alle ore 13.40 -Il programma, giunto alla quinta edizione, vede un gruppo di personaggi famosi che non ha mai affrontato il paracadutismo sfidare i propri limiti e. Ad accompagnare i vip in tutte le fasi di questa adrenalinica esperienza il confermatissimo duo formato da, che raccoglierà emozioni, paure e confidenze dei neofiti del lancio, e Vic, esperto di volo, che salirà con loro sull’aereo e si paracaduterà a sua volta.Protagonisti di questa edizionee la coppiache vivranno i 60 secondi più emozionanti della loro vita.“Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota” è frutto della collaborazione sinergica tra RTI, il team di Publitalia Brand On Solutions – divisione della Direzione Innovation – e il dipartimento “digital and brand solutions” di Banijay Italia, società proprietaria e produttrice del format.