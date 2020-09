Forum torna da lunedì 14 settembre su Canale 5

Giunti alla 36esima edizione con enorme successo,riapre le porte e torna in diretta condatutti i giorni allecon Lo Sportello di Forum.La riapertura del tribunale più longevo della tv ritrova i protagonisti in uno studio rinnovato e adeguato alle misure anti-covid. Non mancano le novità. In particolare, la presenza di opinionisti in collegamento da casa - tra questi Giovanna e Nadir - e l'introduzione dell'avvocato d'ufficio.La difficoltà di movimento e la paura della socialità che caratterizzano il periodo storico contemporaneo hanno reso indispensabile la figura di un terzo che rappresenta la parte in causa. Oltre alle novità, tante le gradite conferme. Tra queste, la squadra di giudici composta daCi saranno, inoltre,, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Edoardo Donnamaria, Ladislao Liverani,e i giornalisti Claudio Giambene e Giulia Lea Giorgi.Anche quest’anno “Forum” affronta temi divisivi e moderni in maniera imparziale, attraverso storie di vita quotidiana, da cui scaturiscono diatribe che si risolvono secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.L’appuntamento con la prima puntata in diretta della 36esima edizione di Forum è fissato pere alle ore 14.00 su Retequattro con “Lo Sportello di Forum”.