Fedez replica ad Andrea Bocelli: "Fare silenzio ogni tanto non fa male"

"Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva, e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza, vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poieh". Con un post su Twitter, rilasciate durante il convegno in senato dei critici negazionisti del covid.Il tenore ha, ha ammesso di aver violato l'obbligo di rimanere a casa durante il lockdown e ha poi insinuato il dubbio: "Conosco un sacco di gente e grazie a Dio non conoscevo nessuno che fosse finito neanche in terapia intensiva". Sui social network, il rapper milanese gli risponde con una foto del suo amico, dovutosi operare per le conseguenze del virus, fuori dall'ospedale.