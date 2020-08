Elettra Lamborghini annulla le date dei suoi concerti

La sera di Ferragostoha tenuto un concerto a Gallipoli che è stato al centro di numerosi dibattiti sui social. L'evento ha raccolto centinaia di giovani che non hanno rispettato le norme per contrastare il contagio da Covid-19. Né l'utilizzo di una mascherina né il distanziamento sociale sono stati garantiti durante l'evento.Quando alcuni video del concerto sono finiti sui social, Elettra Lamborghini è stata duramente attaccata e criticata anche per irresponsabilità verso il suo stesso pubblico. Nella giornata del 16 agosto però, la cantante ha pubblicato uno stato sui social annunciando di aver deciso di cancellare tutti i suoi prossimi concerti: "Ho deciso divista la situazione Covid... riconosco che non è il momento... ci é stata data l'opportunitá e vi ringrazio tutti ma".