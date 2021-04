Manuela Arcuri, ex dello sceicco: “Non è lui Mauro Romano”

"Abbiamo avuto una relazione di circa un anno. Per me è stato come vivere una favola. Ero innamorata e mi piaceva tantissimo". In collegamento con lo studio di Domenica Live , parla, che conferma la sua storia d'amore con loche, secondo la famiglia, potrebbe essere Mauro Romano, bambino italiano scomparso nel 1977 "Ho potuto conoscerlo bene, sono stata da lui a Dubai tre volte e ho conosciuto la sua famiglia. Per la mia esperienza diretta posso dire che lui ha due fratelli e sorelle. Si assomigliano tutti tra fratelli e sono uguali al padre" racconta l'attrice.