Luca Zaia sulle riaperture: "Non dobbiamo abbassare la guardia"

"Questo non è un gioco a premi, non dobbiamo abbassare la guardia. Il virus c’è ancora e bisogna affrontare il tema con obiettività". Nello studio di Domenica Live , si parla di riaperture e vaccini con il presidente del Veneto"Ci siamo sempre rimessi alle valutazioni del comitato tecnico scientifico" spiega Zaia, ma esprime anche qualche preoccupazione: "Oggettivamente ci sono dei punti da chiarire, come i. Venezia non ha tanti spazi all’aperto, quindi c’è il rischio che quei ristoratori non possano vedere la riapertura in questa prima fase. Altra preoccupazione sono i: con il trasporto al 50% e con la didattica in presenza al 100% non troviamo gli autobus. Ci servono altri mille autobus e non ci sono".Infine, due parole conclusive su Matteo Salvini rinviato a giudizio per il caso: "Sono rimasto allibito per questo rinvio a giudizio".