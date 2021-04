"I preti sono esseri umani. In questa situazione c’è stato un atto di onestà intellettuale e morale. È un passo difficile e travagliato. Non bisogna però fare di questa persona un esempio di comportamento. Non facciamone un eroe". A Domenica Live commenta la decisione didi lasciare il sacerdozio dopo essersi innamorato di una donna.In studio, anche, la prima donna prete in Italia: "Esprimo solidarietà a Padre Riccardo. Non ha mancato a una promessa, è stato fedele alla sua promessa di autenticità e di vivere con verità" commenta, e aggiunge: "È un eroe perché deve ricominciare a 40 anni e ritrovarsi un lavoro, rifarsi una vita. Deve ricominciare da zero".