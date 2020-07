Come sorelle, anticipazioni della quarta puntata

della serie tvandrà in onda in prima visione assolutasu Canale 5 e in streming su Mediaset Play. Nel video qui sopra, rivediamo la terza puntata integrale.Dopo che l'olio prodotto per saldare i debiti della tenuta è bruciato nell'incendio, si cerca una soluzione per risolvere il problema. Ipek chiede un prestito a Cemal.Come sorelle è uno dei fiori all’occhiello di, la prima emittente privata turca, nata nel 1989. Sevgili Geçmis, titolo originale della serie, è realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, tra i principali produttori del paese della Mezzaluna, gli stessi che hanno sfornato i successi internazionali Cherry Season , in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, con ottimi riscontri nelle passate stagioni.La trama - tra Dinasty, Real Housewives di Napoli e This Is Us - vede al centro della storia una giovane ereditiera e futura sposa: İpek Gencer (Sevda Erginci). La ragazza - attraverso una lettera anonima - scopre di avere due sorelle. Una, dottoressa: Deren Kutlu (Melis Sezen). L’altra, cantante: Çilem Akan (Elifcan Ongurlar).İpek non si scoraggia e, affrontata la madre adottiva, invita le due ragazze al matrimonio, in programma di lì a poco. Fare luce sul passato è il desiderio delle tre sorelle, che - costrette per un imprevisto a rimanere sull’isola dell’Egeo scelta come scenografica location della cerimonia - intendono conoscersi a fondo e ricostruire i pezzi mancanti della loro vita. Ma ogni volta che si avvicinano alla verità, arrivano nuovi ostacoli.