Cine34, la rassegna dedicata alle commedie sexy del cinema italiano

Da venerdì 20 novembre, in prima, seconda e terza serata su, prende il via una rassegna integralmente dedicata ai ménage coniugali ed extraconiugali messi in scena nelle celeberrimedebutta con un super-classico del genere,, titolo del 1973 commentato post-visione danella sua rubrica di approfondimento Segreti di Cinema.accompagnano i telespettatori della rete tematica diretta da Marco Costa, in questo fortunatissimo filone del nostro cinema, sorta di mix tra la Commedia dell’Arte italiana e la pochade francese, poi esportato con enorme successo in Spagna, Francia, Messico e Brasile. Un genere che ha avuto il merito di essere stato una miccia per l’esplosione della Nouvelle Vague italiana, un liberi-tutti per il sesso anche nel cinema d’autore, che ha generato opere del calibro di Ultimo tango a Parigi di Bertolucci, del Decameron di Pasolini, del Malizia di Samperi, dell’Amarcord e del Satyricon di Federico Fellini, fino al Grazie zia di Samperi e al Divorzio all’italiana di Germi.Altra peculiarità dell’italian-sexy-comedy è quella, non essendosi mai storicizzata, di continuare a vivere tra il grande pubblico grazie a TV e home video. I suoi protagonisti, infatti, da, sono ancora molto popolari e spesso al centro dell’attenzione mediatica.«AMORI E ALTRI EQUIVOCI»20 novembre: GIOVANNONA COSCIALUNGA, DISONORATA CON ONORE; L'INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA; LA FIGLIASTRA27 novembre: LA VEDOVA INCONSOLABILE E QUANTI LA CONSOLARONO; CALORE IN PROVINCIA; EROTIC FAMILY04 dicembre: IL VIZIO DI FAMIGLIA; LA MOGLIE VERGINE; PECCATI IN FAMIGLIA11 dicembre: PRESTAMI TUA MOGLIE; L'ONOREVOLE CON L'AMANTE SOTTO IL LETTO; CARA DOLCE NIPOTE18 dicembre TUTTA DA SCOPRIRE; ECCO LINGUA D'ARGENTO; UNA VERGINE IN FAMIGLIA