Champions League, gli ottavi di finale di Juventus e Napoli su Canale 5

Latorna in chiaro in prima serata dalle 21 su Canale 5 con gli ottavi di finale della Juventus e del Napoli, e in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play . I campioni d'Italia sono impegnati in casa per ribaltare l'1 a 0 dell'andata, mentre la squadra di Gattuso gioca al Camp Nou dopo l'1 a 1 al San Paolo.Lariprende dopo la pausa forzata per l'emergenza coronavirus: in pochi giorni si sfidano lea competere. Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Atalanta e Lipsia hanno già passato il turno, e oltre ai due match in cui sono impegnate le italiane devono giocare ancora Manchester CIty contro Real Madrid, Bayern Monaco contro Chelsea.si giocano in gara secca dal 12 al 19 agosto a Lisbona, dove si disputerà anche la finale di questa edizione della Champions League ilL'appuntamento è quindi su Canale 5 per una doppia serata di calcio: venerdì 7 agosto, dalle 21, con la diretta di, sabato 8 agosto dalle 21 con la diretta di