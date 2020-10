Can Yaman e Federico Fashion Style insieme per una sera

Condividi

Giorni di grande attesa per i fan della serie televisiva DayDreamer - Le ali del sogno e del suo protagonista, l'attore turco Can Yaman, arrivato proprio in questi giorni in Italia per una serie di interviste che andranno presto in onda sulle reti Mediaset.



Come mostrato sui social, giovedì 1 ottobre l'attore ha trascorso la serata con il celebre parrucchiere Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. "Allora ragazze, so che in questo momento mi starete invidiando tutte, però io lo faccio per voi e vi faccio vedere chi c'è vicino a me", ha scherzato l'influencer su Instagram riprendendosi proprio accanto alla star del momento.



Di seguito, la clip firmata Mediaset Play interamente dedicata a Can Yaman e ai suoi successi televisivi, da Bitter Sweet a DayDreamer.