Beautiful, come rivedere la puntata del giugno

Cosa è successo nella puntata di Beautiful in onda? Il giorno del suo matrimonio, Thomas invita Douglas a convincere Hope a fermare le nozze perché spera di sposare lei e non Zoe.Beautiful va in onda su Canale 5 , dal lunedì al sabato a partire dalle 13.40 e la domenica dalle 14.05. È possibile vedere le puntate anche online, su Mediaset Infinity , sia in diretta sia on demand. Nello scintillante universo della moda di Los Angeles, la famiglia Forresterdirige la prestigiosa maison dal quartier generale di Beverly Hills. Dietro il lusso e il fascino delle passerelle, tuttavia, si nascondono tradimenti, minacce e colpi di scena. La soap, pur vantando una programmazione ventennale, cattura ogni giorno più di 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo.