Beautiful, come rivedere la puntata del 22 dicembre

Cosa è successo nella puntata di Beautiful in onda? Tutti spendono parole di gratitudine nei confronti del misterioso donatore di rene che ha salvato la vita di Katie. Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5, a partire dalle 13.40. È possibile vedere le puntate anche online, sia in diretta sia on demand. Nello scintillante universo della moda di Los Angeles, la famiglia Forrester dirige la prestigiosa maison dal quartier generale di Beverly Hills. Dietro il lusso e il fascino delle passerelle, tuttavia, si nascondono tradimenti, minacce e colpi di scena. La soap, pur vantando una programmazione ventennale, cattura ogni giorno più di 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l'invito a premere il tasto "Freccia su" del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell'applicazione e troverai la serie tv sotto la voce "Fiction e Serie TV". Per l'elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili clicca qui