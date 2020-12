Beautiful, le anticipazioni del 23 dicembre

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda mercoledì? Qui sopra una breve anticipazione.Bill è in ansia per il possibile rigetto del rene dal momento che il donatore è un estraneo, ma tutti lo esortano a pensare positivo.Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 , a partire dalle 13.35. È possibile vedere le puntate anche in streaming online, su Mediaset Play , sia in diretta sia on demand. Nello scintillante universo della moda di Los Angeles, la famiglia Forresterdirige la prestigiosa maison dal quartier generale di Beverly Hills. Dietro il lusso e il fascino delle passerelle, tuttavia, si nascondono tradimenti, minacce e colpi di scena. La soap, pur vantando una programmazione ventennale, cattura ogni giorno più di 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand dipotrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l'invito a premere il tasto "Freccia su" del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell'applicazione e troverai la serie tv sotto la voce "Fiction e Serie TV". Per l'elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili clicca qui