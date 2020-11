Aurora Ramazzotti positiva al coronavirus: "Tosse e sinusite"

"Ho avuto la tosse inizialmente e a me non viene mai, quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui e invece poi era lui. Ho avuto una fortissima sinusite, però adesso sto molto meglio"., come riporta il Corriere della Sera, èe sta trascorrendo l'isolamento con il fidanzato Goffredo, anche lui positivo."Questa malattia è molto particolare. Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata", racconta la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, "abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone". A marzo la 23enne aveva trascorso il lockdown con la famiglia della madre - insieme a Tomaso Trussardi, le sorelle Sole e Celeste, il fidanzato Goffredo e l'amica Sara Daniele , per poi rivedersi con il padre, condividendo sui social network alcuni momenti trascorsi insieme Nel video qui in alto, nell'intervista a Verissimo , racconta la sua relazione con Goffredo.