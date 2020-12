Andrea Bocelli: "Silent night: A Christmas Prayer" a Natale su Canale 5

, in seconda serata, su Canale 5 , è di scena il concertodi, che offre un'esibizione unica e carica di suggestioni, in uno degli scenari naturali più suggestivi delle Marche: leMomenti di pura emozione - piccolo dono dell’ammiragliaa tutti i suoi telespettatori, nella giornata più intensamente spirituale del 2020 -, in particolare quando Bocelli eseguein un’emozionante versione a cappella, accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini e dalla ballerina classica Brittany O’Connor, con un pittoresco gioco di luci.Il coinvolgente set acustico del Maestro prosegue con canzoni come White Christmas, Caro Gesù Bambino, Fratello Sole Sorella Luna (Dolce è sentire), Pianissimo. L'evento, diretto da Gaetano Morbioli, è stato realizzato in due location tra le più suggestive del marchigiano: la Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo, dove si trovano le caratteristiche stalagmiti denominate I Giganti, e la bellissima Sala delle Candeline.Inserito nella Hollywood Walk of Fame per la sua attività nel campo della musica,è oggi "il tenore più amato a livello internazionale". Ha cantato nei più importanti teatri d'opera, dalla Carnegie Hall al Wiener Staatsoper fino al Metropolitan Opera House, e ha inciso come protagonista ne La Bohème, Madama Butterfly, Tosca, Il Trovatore, Werther, Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Carmen, Andrea Chénier, Romeo et Juliette, Manon Lescaut, Turandot e Aida. Il suo nome, fin dagli anni '90 figura tra i protagonisti di numerose manifestazioni legate alla filantropia e al supporto di realtà disagiate in tutto il mondo. Presidente onorario della Fondazione Arpa, nel 2011 ha dato vita all’ABF, l’Andrea Bocelli Foundation.