A Star is Born, le 5 versioni di È nata una stella

Dobbiamo partire dal 1932 e arrivare al 2018 per parlare di A Star is Born. Questo è il tempo che intercorre dal primo film al quinto remake. L'ultimo remake, che vede come protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper, va in onda martedì 15 settembre in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.



A Star is Born, la trama

Jackson Maine, celebre musicista con problemi di alcolismo, incontra Ally, una giovane ragazza che sogna di diventare una cantante. La voce di Ally conquista l'uomo che la invita a partecipare a un suo concerto. I due si innamorano mentre Ally acquisisce una popolarità sempre maggiore e un manager decide di aiutarla, facendole incidere il suo primo album.



Esordio alla regia di Bradley Cooper e prima volta da protagonista per Lady Gaga, la pellicola ha ricevuto 8 candidature ai Premi Oscar nel 2019, tra cui quelle per miglior film, miglior attore protagonista a Bradley Cooper e migliore attrice protagonista a Lady Gaga. Vinse la statuetta per la migliore canzone grazie al brano Shallow.