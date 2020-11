Approfondimenti

Condividi

Coronavirus: Un numero per le donne maltrattate A Quarto Grado, Ilaria Mura fornisce notizie e numeri telefonici per le donne vittime di violenza,

Annamaria Bernardini De Pace: donne vittime di violenza domestica A Mattino Cinque, i consigli dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace per fermare la violenza sulle donne: "Occorre imparare quali sono gli uomini a rischio".

Stop alla violenza sulle donne Il servizio di Safiria Leccese a Studio Aperto sull'annuncio in Senato di Forza Italia di una proposta di legge in difesa delle donne.

Femminicidi, un incubo. Peggio nel lockdown Il servizio del TG5 sul drammatico bilancio dei femminicidi in Italia, aggravatosi dal lockdown.

Violenza sulle donne, la protesta delle femministe va in scena sui muri delle città francesi L'iniziativa del gruppo "Les Colleuses" contro ogni forma di abuso.

Violenza sulle donne: quando la quarantena diventa un inferno La flautista picchiata dal marito, la donna presa a calci e pugni dal fidanzato. Veronica Ruggeri e Le Iene partano da questi video, diventati purtroppo virali, per raccontare il dramma dell'aumento della violenza sulle donne, triplicato durante il lockdown.

#GFVIP: Un tema importante da affrontare Alfonso Signorini e Grande Fratello tengono a cogliere l'occasione per affrontare il tema della violenza sulle donne.



Striscia la notizia: I pericoli della quarantena

Chiara Squaglia si occupa della delicata situazione venutasi a creare, con la quarantena, per le donne vittime di violenza domestica; per ricordare che anche in questo momento è importante e possibile denunciare.