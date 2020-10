Approfondimenti

Condividi

"Per favore, riapri i negozi di giocattoli" A Mattino Cinque, l'appello di un bambino al premier Giuseppe Conte.



Fortnite e gli e-sports sono il futuro dell'intrattenimento?

Gli E-Sports e il futuro dell'intrattenimento. La trasformazione dei videogiochi online in una vera e propria attività professionale, svolta da giocatori professionisti e sostenuta dai colossi del web con copiosi investimenti. I potenziali rischi per i più giovani, dalla dipendenza all'abbandono scolastico, fenomeno già registrato negli Usa dove sempre più ragazzini, sostenuti anche dalle loro famiglie, lasciano la scuola per diventare giocatori professionisti.