Vaccini gratis in piazza Duomo a Milano: "Non riesco a prenotarmi"

Vaccini antinfluenzali gratuiti per gli over 65 ina Milano a partire da martedì 24 novembre. Le telecamere di Mattino Cinque mostrano alcuni anziani in coda già un'ora prima dell'apertura, alle 10, della tenda allestita dalla Protezione Civile. Vi possono accedere gli anziani che si sono prenotati attraverso un numero verde o una app, ma chi è arrivato di buon mattino non l'ha ancora fatto."Sto provando adesso ma non riesco, penso che andrò a casa", dice il signor Bruno. "Io ci ho provato tutto ieri ma non sono riuscito", aggiunge un 91enne che si trova lì assieme alla moglie. "Noi illo abbiamo sempre fatto tutti gli anni, ma il nostro medico non ci risponde ai messaggi e così proviamo qui", aggiunge la donna.