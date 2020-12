Roma, tamponi rapidi in farmacia: "Abbiamo cento prenotazioni al giorno"

Farmacie prese d'assalto a Roma per sottoporsi ai. "Abbiamo cento prenotazioni al giorno, li eseguiamo dalle 9 di mattina alle 21.30 di sera, e aumentano nel periodo vicino a Natale e Capodanno", spiega la farmacista Maria Catena Ingria ai microfoni di Mattino Cinque "La gente vuole essere sicura e stare coi propri parenti in tranquillità", aggiunge la dottoressa. La sua è una delle farmacie dove è possibile eseguire il test, e avere il risultato, in 15 minuti in un locale apposito adibito a questo servizio. Il tutto anche senza prescrizione medica e al costo di 22 euro.