Roma, l’addio a Gigi Proietti a Piazza del Popolo

Roma dice addio a. La Capitale, a lutto per la scomparsa dell’istrionico mattatore, ha infatti salutato l’attore durante un corteo partito dale arrivato al, il teatro elisabettiano che ha creato e guidato per 17 anni nel cuore di Villa Borghese e che ora porterà il suo nome.ha mostrato in diretta le immagini del corteo con l’inviata“L'area è tutta interdetta, ovviamente, per via delle restrizioni Covid e dunque non c’è quel bagno di folla che ci sarebbe stato", spiega la giornalista. In collegamento con la trasmissione condotta daanche: "È surreale che Gigi non ci sia più ed è surreale che gli si dica addio così, in questa situazione", il commento commosso della conduttrice.

