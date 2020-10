Raffaele Sollecito: "Sono stato trattato come una persona negativa"

"Gli Stati Uniti hanno difeso Amanda, e quando è tornata a casa è stata presa per quello che è: una vittima che ha avuto un'esperienza orribile e che doveva ricostruire i pezzi di una vita ormai in frantumi. Io invece sono stato trattato come una persona sinistra, con varie facce, subdola, negativa". Ospite a Mattino Cinque ricostruisce la vicenda processuale che lo ha visto coinvolto.L'1 novembre del 2007, studentessa inglese in Erasmus a Perugia, viene trovata senza vita nel suo appartamento.e Raffaele furono accusati di aver partecipato all'omicidio ma, dopo un complesso iter giudiziario, sono stati entrambi assolti nel 2015 dalla Corte di cassazione. Raffaele, oggi 36enne, spiega le difficoltà della vita quotidiana e quelle economiche, dovute anche alla negazione del risarcimento delle spese legali e processuali.