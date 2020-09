Lo storico dell'arte, saggista, docente e autore televisivoa Milano il 2 settembre a causa di un tumore. Ad annunciarlo, la regista e direttrice del teatro Franco Parenti Andree Ruth Shammah.Nato nella regione francese dell'Alsazia nel 1949, Daverio si è trasferito in Italia per completare gli studi e a Milano ha aperto la sua. A metà anni Novanta è stato assessore alla Cultura per il comune di Milano, per poi diventare uno deipiù noti in Italia, grazie alla televisione e alla pubblicazione di numerose opere. Nel video qui in alto quando a Mattino Cinque parlava delle bellezze dell'Italia e della necessità di valorizzarle.