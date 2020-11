Paziente morto nel bagno al Cardarelli di Napoli

Ha scatenato sdegno e polemica, finito online dove è diventato subito virale, di un paziente ricoverato nell'Area Sospetti del Pronto Soccorso dell', ripreso riverso a terra privo di vita nel bagno del nosocomio napoletano.Sulla vicenda è stata apertamentre per il momento non è stata ancora stabilita la causa del decesso dell'uomo che era già in terapia come probabile soggetto positivo alL’ospedale ha poi rilasciato una nota, a firma del direttore generalein cui si scaglia contro coloro che, approfittando dell'allontanamento del personale, hanno girato e poi pubblicato il video. "È deprecabile che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell'opinione pubblica".Dell'episodio si discute anche adove la giornalistapunta il dito contro la politica: "Come facciamo a fidarci ancora di una politica che non prende decisioni vere risolutive e lascia morire le persone nei cessi dei pronto soccorso".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE