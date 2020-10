Nizza, tre vittime nell'attacco terroristico a Notre Dame

tre persone sono state aggredite e uccise con un coltello in unnella cattedrale di Notre Dame. Oltre alle vittime, ci sarebbe un'altra persona gravemente ferita. Il sindaco della cittdina conferma che si tratta di un attentato terroristico. Il presunto aggressore è stato bloccato e arrestato dalla polizia. Il pubblico è stato invitato a non avvicinarsi alla zona dell'aggressione. Gli ultimi aggiornamenti a Mattino Cinque "Il presidente turco Erdogan ha alzato in modo sconsiderato i toni contro la vignetta di Charlie Hebdo che lo vede ritratto", commenta il giornalista Carmelo Abbate, "il pensiero a caldo va a questo: la stessa cosa terrificante è avvenuta la settimana scorsa, sempre per la stessa ragione, a Parigi".