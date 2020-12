Sarà un'inchiesta a stabilire cause ed eventuali responsabilità della morte di una bambina,, ma i genitori denunciano gravi ritardi e inadeguatezze nei soccorsi. "Abbiamo aspettato 31 minuti l'ambulanza, per un codice rosso, nessuno ce l'avrebbe fatta", sottolinea il papà della piccola, Mario Conson, collegato in diretta con Mattino Cinque "Mia figlia piangeva, si muoveva, respirava", aggiunge l'uomo che, assieme alla zia, ha aiutato la moglie al sesto mese di gravidanza a partorire in casa, in collegamento telefonico con il ginecologo. L'avvocato della famiglia, Angelo Marino, sottolinea come il mezzo del 118 arrivato non fosse adeguatamente attrezzato per soccorrere un neonato: "A bordo non c'era l'incubatrice".