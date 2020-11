Nadia Toffa, il ricordo della mamma a Mattino Cinque

"Raccoglie tutte le sue storie, faticose, gioiose, speciali, a volte incazzose. E lei di queste storie racconta tutta la verità”. Così, in collegamento con Mattino Cinque , la madre dipresenta "", il libro che raccoglie i pensieri e le storie dell'amata figlia scomparsa il 13 agosto del 2019."Mi ha fatto promettere di pubblicare il libro e ho trovato 450 testi, una cosa infinita e non pensavo nemmeno fossero tanti", confida ala mamma dell’inviata storica de Le Iene , che rivela poi di aver trovato per caso un pensiero che la figlia aveva dedicato a lei. Si tratta di una poesia proprio sull'amore che lega una madre alla propria bambina.





