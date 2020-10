Morte piccolo Evan, la nonna contro gli assistenti sociali

Una chiamata drammatica dove emerge tutto il doloredi unache ha perso il, dopo mesi di"Contenti che me l'avete ammazzato?", chiede in lacrime Elisa, la mamma del padre del, il bambino morto all'ospedale diil 17 agosto scorso per le percosse ricevute in casa, dove viveva con la madre e il patrigno."Io vi avevo detto che il bambino era maltrattato, voi mi avete detto di stare calma e aspettare", aggiunge la signora che ora non si dà pace per la tragica fine del nipote. Per la morte del piccolo Evan sono stati, che erano già sotto indagine per presunti maltrattamenti in famiglia.