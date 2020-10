Morte Carlotta Benusiglio, il fidanzato indagato ma libero

Niente carcere preventivo per, il fidanzato di, la stilista trovata morta il 31 maggio 2016 in un parco di Milano con una sciarpa stretta al collo e legata a un albero. “Ce lo aspettavamo, non è stata una doccia fredda”, dichiara la sorella della vittima Giorgia, commentando, in collegamento con, la decisione del Tribunale del Riesame del capoluogo lombardo, che ha ritenuto la morte della 37enne un suicidio e non un omicidio come invece sostengono i pm di Milano.“Dopo 4 anni e mezzo un carcere preventivo ci sembrava strano che glielo concedessero”, spiega la donna, convinta però della colpevolezza di Venturi. “Marco era con lei quando Carlotta ha perso la vita, è una cosa accertata, ecostantemente e anche questa è una cosa accertata”, aggiunge Giorgia, sottolineando infine come dall’esame effettuato sul cadavere della sorella sia emersa una lesione provocata quando la stilista era già priva di vita.