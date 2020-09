Mattino Cinque torna dal lunedì al venerdì su Canale 5

Lunedì 7 settembre parte la quattordicesima stagione di. Il programma mattutino di Canale 5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 8.45 in diretta dagli studi di Cologno Monzese. Alla conduzione torna la coppia formata daIl programma della testata giornalistica Videonews, tornerà a intrattenere il pubblico con notizie di attualità, cronaca, economia, politica ma anche con argomenti più leggeri come spettacolo, costume, gossip e società.con news, approfondimenti, collegamenti esterni, servizi, ospiti in studio e testimonianze esclusive.Federica Panicucci ha annunciato l'inizio del programma sul suo profilo Instagram: "Domani ricomincia @mattino5tv !Mi raccomando, vi aspetto su Canale 5".